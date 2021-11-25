Paul Scholes: "MANU'ya yakışmıyor, utanç!"

Manchester United'ın eski oyuncusu Paul Scholes, Kırmızı-Şeytanlar'ı sert bir dille eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Paul Scholes: 'MANU'ya yakışmıyor, utanç!'
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25 Kasım 2021 16:46
Manchester United'ın efsane futbolcularından Paul Scholes, takım hakkında yorum yaparken, sert ifadeler de kullandı.

"BU BİR UTANÇ"

İngiliz futbol insanı, "Bizim iki forvetimiz, Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani. Bu isimlerden Ronaldo 36, Cavani ise 34 yaşında. Bu bir utanç. Nasıl bu hale geldiğimizi asla anlamayacağım" şeklinde konuştu.

"HİÇ ŞANSINIZ YOK"

Manchester United'a şampiyonluk şansı vermediğini söyleyen Scholes, "Manchester United'ın ligi kazanacağını hiç düşünmemiştim ancak bu kadar kötü bir performans da beklemiyordum. Ama 34 ve 36 yaşındaki forvetlerinizle bu normal, bu yaştaki isimlerle hiç şansınız yok" sözlerini kullandı.


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