Paul Scholes: "M.United, De Gea'sız ilk 10'a giremez"

Paul Scholes, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci David De Gea'ya destek oldu.

Haber; AA
Paul Scholes: 'M.United, De Gea'sız ilk 10'a giremez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2020 15:18
Manchester United'ın eski yıldız futbolcusu Paul Scholes, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci David De Gea'ya sahip çıktı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Scholes, "Evet, kötü zamanlar geçiriyor olabilir ama Manchester United son 6 sezondur onsuz ilk 10'a bile giremezdi." ifadelerini kullandı.

Manchester'ın efsane futbolcusu, İspanyol kalecinin yakın zamanda eski formuna kavuşacağını sözlerine ekledi.

De Gea, takımının Chelsea'ye 3-1 mağlup olduğu Federasyon Kupası yarı final maçından sonra, yediği goller sebebiyle İngiliz taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de adım atan De Gea, 2011 yazında 25 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için