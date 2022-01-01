Paul: "Russ takasını istediğimiz, 'külliyen' yalan!"

Klutch Sports menajerlik ajansı CEO'su Rich Paul, Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook ile birlikte ilk tur draft hakkını Houston Rockets point guardı John Wall karşılığında takas etmesini istediği yönündeki söylentileri yalanladı.



Bu ayın başlarından son takas gününe dek, Westbrook ve Wall'un dahil olduğu muhtemel bir anlaşmanın üzerinde çalışıldığına dair bazı iddialar dolaşmıştı.



Westbrook'un Lakers'taki görevi süresi şu ana kadar beklentinin oldukça altında kalırken, Wall ise bu sezon Rockets ile henüz tek bir maç oynamamış olsa da, Russ'a göre daha iyi performans göstermesi bekleniyordu.



İki guard arasında iddia edilen takas gerçekleşmediğinde, LeBron James ile bağlantılı olan Klutch Sports ajansının "bundan memnun olmadığına" dair başka söylentiler de ortaya çıkmıştı.



"BUNU DÜNYAYA DUYURABİLİR MİSİN?"



Ancak ESPN'den Stephen A. Smith'e göre, Paul bu konuda çıkan söylentilerin "külliyen" yalan olduğunun bilinmesini istiyor:



"Rich Paul dün beni aradı ve kendisiyle Klutch Sports'un, Lakers'ın Russell Westbrook'u ve ilk tur draft hakkını, Houston'a John Wall karşılığında vermesini istediklerine dair söylentiler hakkında konuşmamı istedi.



Paul bu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını özellikle vurgulamamı istedi. Böyle bir şey asla istememiş. Bu iddiaları yazanlar, ondan bu konuda herhangi bir bakış açısı almak için kendisiyle asla iletişime geçmemişler.



Bana dediği şey, 'Lütfen bana bir iyilik yapıp, tüm dünyaya bu iddianın külliyen yalan olduğunu söylediğimi duyurabilir misin? Hiçbiri gerçek değil. Hiç yaşanmadı.' şeklindeydi."



Bu sezon şu ana kadar Lakers'ta işler, James veya Paul'un umduğu gibi gitmemişti. LeBron bireysel olarak çok iyi bir sezon geçiriyor olsa da, Lakers ekibi 27-31'lik derecesiyle şu anda Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada bulunuyor.



