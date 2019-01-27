Paul Pogba'nın adresini açıkladı! 'Real ya da Barcelona'

Manchester United'da forma giyeniçin kardeşi Florentin Pogba'dan flaş bir transfer açıklaması geldi.Paul ile birlikte Barcelona'nın oyununu sevdiklerini dile getiren Florentin Pogba, "Tiki taka futbolunu seviyoruz. Fırsat bulduğumuzda Barcelona maçlarını izleriz" dedi.Florentin Pogba sözlerini "Paul, Manchester United'dan ayrıldığında önünde Manchester City, Real Madrid ve Barcelona seçenekleri var. Manchester City'ye gitmeyeceği için Barcelona ya da Real Madrid'e transfer olacaktır" ifadeleriyle tamamladı.Manchester United ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Pogba, bu sezon 27 maçta 10 gol attı ve 8 asist yaptı.