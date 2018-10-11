Paul Pogba yeni hedefini açıkladı! 'Hiç kazanmadım'

ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı, hedefleri ve kaptanlık tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Yeni hedefinin Premier Lig şampiyonluğunu olduğunu vurgulayan Pogba, "Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra tekrar futbola konsantre olmak çok zor. Benim için kazanılabilecek en iyi kupa. Ancak futbolcuların hedefleri hiç bitmez. Premier Lig'de hiç şampiyon olmadım. Bunu başarmak isterim" ifadelerini kullandı.Fransa Milli Takımı'nda kaptanlık görevine seçilmemesini değerlendiren Paul Pogba, "Milli takımda hiç kaptan olmadım ama önemli değil. Sahada olmak bile benim için büyük bir şey. Liderlik yapmak için kaptan olmanız gerekmiyor. Sahada söz hakkına sahip olabilirsiniz ama ben çok konuşmayan liderler de gördüm" dedi.Juventus'ta birlikte oynadığı Pirlo'dan örnek veren Fransız yıldız, "Pirlo bir liderdi ancak soyunma odasında fazla bir şey söylemezdi. Sahaya çıkar ve nasıl lider olunacağını gösterirdi" şeklinde konuştu.