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Paul Pogba yeni hedefini açıkladı! "Hiç kazanmadım"

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Paul Pogba, ilk hedefinin Premier Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paul Pogba yeni hedefini açıkladı! 'Hiç kazanmadım'
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11 Ekim 2018 01:40
Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Paul Pogba, hedefleri ve kaptanlık tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"TEKRAR KONSANTRE OLMAK ZOR"

Yeni hedefinin Premier Lig şampiyonluğunu olduğunu vurgulayan Pogba, "Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra tekrar futbola konsantre olmak çok zor. Benim için kazanılabilecek en iyi kupa. Ancak futbolcuların hedefleri hiç bitmez. Premier Lig'de hiç şampiyon olmadım. Bunu başarmak isterim" ifadelerini kullandı.

"LİDERLİK YAPMAK İÇİN..."

Fransa Milli Takımı'nda kaptanlık görevine seçilmemesini değerlendiren Paul Pogba, "Milli takımda hiç kaptan olmadım ama önemli değil. Sahada olmak bile benim için büyük bir şey. Liderlik yapmak için kaptan olmanız gerekmiyor. Sahada söz hakkına sahip olabilirsiniz ama ben çok konuşmayan liderler de gördüm" dedi.

"PIRLO LİDERDİ ANCAK..."

Juventus'ta birlikte oynadığı Pirlo'dan örnek veren Fransız yıldız, "Pirlo bir liderdi ancak soyunma odasında fazla bir şey söylemezdi. Sahaya çıkar ve nasıl lider olunacağını gösterirdi" şeklinde konuştu.



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