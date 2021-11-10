Paul Pogba: "Umarım sakatlığım çok ciddi değildir"

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba, sakatlığıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Paul Pogba: 'Umarım sakatlığım çok ciddi değildir'
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10 Kasım 2021 16:35
Fransa Milli Takımı kampında sakatlanan Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusu Paul Pogba, son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Instagram hesabından yeni bir kontrolden geçeceğini söyleyen Pogba, "Hafif bir sakatlığım var, umarım çok ciddi değildir. Önümüzdeki günlerde sakatlığımın ne kadar ciddi olduğunu anlamak için yeni bir kontrolden geçeceğim. Sahalara daha da güclü döneceğimi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Pogba'nın sakatlığından dolayı 2021 yılında sahaya çıkamayacağını iddia etmişti.


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