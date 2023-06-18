Paul Pogba sakatlıklardan kurtulamıyor

Geçen sezon Manchester United'la sözleşmesini uzatmayan ve bonservissiz şekilde Juventus'a katılan Paul Pogba'nın başı sakatlıklardan kurtulmuyor.



Sezon başından beri sakat olan ve Dünya Kupası sonrası yeni yeni iyileşen Pogba bu sezon ilk 11'de çıktığı ilk maçta yalnzıca 25 dakika sahada kalabildi ve tekrardan sakatlanarak sezonu kapatmıştı.



"HİKAYELERİ KABUL ETMİYORUM"



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus Paul Pogba'nın sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğünü söylesede Juventus'un operasyon şefi Francesco Calvo bu iddiaları yalanladı.



Calvo, " Pogba'nın sözleşmesini fesh etmeyi kesinlikle düşünmüyoruz o bizim için çok önemli bir oyuncu, bu hikayeleri reddediyorum." ifadelerini kullandı.





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