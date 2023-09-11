Paul Pogba'nın doping testi pozitif!

Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Fransız yıldız, o maçta süre almamıştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Paul Pogba'nın doping testi pozitif!
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11 Eylül 2023 18:34
Son güncelleme 11 Eylül 2023 18:58
Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba için flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta delo Sport'ta yer alan habere göre, yıldız futbolcunun 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.

JUVE KAZANDI, POGBA OYNAMADI

Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı. 30 yaşındaki futbolcunun, bu maçta süre almamasına rağmen büyük bir ceza alabileceği kaydedildi.

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