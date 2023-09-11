Paul Pogba'nın doping testi pozitif!

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba için flaş bir iddia ortaya atıldı.



La Gazzetta delo Sport'ta yer alan habere göre, yıldız futbolcunun 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.



JUVE KAZANDI, POGBA OYNAMADI



Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı. 30 yaşındaki futbolcunun, bu maçta süre almamasına rağmen büyük bir ceza alabileceği kaydedildi.



