Paul Pogba, MANU'dan ayrılabilir!

İngiliz basını, Paul Pogba'nın yaz transfer döneminde Manchester United'ın ayrılmasının olarak olarak görüldüğünü duyurdu.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Norwich City ile oynanan maçta kenara gelirken, taraftarların tepkisine maruz kalan Fransız yıldız, takımda kalacağını düşünmüyor.



SON MAÇI LIVERPOOL OLABİLİR!



Haberin ayrıntılarında Liverpool ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 29 yaşındaki futbolcunun, Manchester United formasıyla çıktığı son maçın bu müsabaka olabileceği belirtildi.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek Pogba, bu yıl 27 maçta 1 gol attı, 9 asist yaptı.



BONSERVİS REKORU KIRDI



Fransız yıldız, Manchester United'a 2016 yazında Juventus'tan 105 milyon euro transfer bedeli ile transfer olup dönemin bonservis rekorunu kırmıştı.





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