Paul Pogba: ''Kylian Mbappe benden daha yetenekli, daha hızlı''
Fransa Milli Takımı'nın orta sahası Paul Pogba, 19 yaşındaki Kylian Mbappe'nin kendisinden daha yetenekli olduğunu söyledi.
Fransa Milli Takımı'nın orta sahasında görev alan Paul Pogba, Arjantin maçının yıldızı Kylian Mbappe hakkında övgü dolu sözler kullandı.
''BEN BÖYLE YETENEK GÖRMEDİM''
19 yaşındaki yıldız futbolcu hakkında konuşan Pogba, ''Kylian benden çok daha yetenekli bir oyuncu. Bu yaşta yaptıklarını görüyor musunuz? Ben böyle bir yetenek hiç görmemiştim. Çok hızlı bir çocuk.'' şeklinde konuştu.
PELE'DEN MBAPPE'YE TEBRİK
Mbappe'nin Arjantin maçındaki etkileyici performansının ardından Brezilya efsanesi Pele, Mbappe'yi Twitter adresinden kutlamış ve ''Tebrikler Mbappe! Diğer maçlarda başarılar. Brezilya hariç'' paylaşımında bulunmuştu.
''BEN BÖYLE YETENEK GÖRMEDİM''
19 yaşındaki yıldız futbolcu hakkında konuşan Pogba, ''Kylian benden çok daha yetenekli bir oyuncu. Bu yaşta yaptıklarını görüyor musunuz? Ben böyle bir yetenek hiç görmemiştim. Çok hızlı bir çocuk.'' şeklinde konuştu.
PELE'DEN MBAPPE'YE TEBRİK
Mbappe'nin Arjantin maçındaki etkileyici performansının ardından Brezilya efsanesi Pele, Mbappe'yi Twitter adresinden kutlamış ve ''Tebrikler Mbappe! Diğer maçlarda başarılar. Brezilya hariç'' paylaşımında bulunmuştu.
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