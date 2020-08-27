Paul Pogba koronavirüse yakalandı

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Paul Pogba koronavirüse yakalandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2020 17:31
Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, takımının İsveç ve Hırvatistan'a karşı oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Deschamps, milli takım kadrosuna alınmayan Pogba'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Manchester United forması giyen Pogba'nın yerine, kadroya 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga dahil edildi. 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için