Paul Pogba'dan şok talep!

Manchester United'ın yeni sözleşme için teklif götürdüğü Paul Pogba'dan, şok bir istek geldiği kaydedildi.



RONALDO'YU GEÇMEK İSTİYOR



Fransız medyasında yer alan habere göre; 28 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı-Şeytanlar'ın teklifine karşın, takımdaki en çok para kazanan isim olmak ve Cristiano Ronaldo'yu geçmek istediği aktarıldı.



OCAKTA BONSERVİSİYLE SATILABİLİR



Öte yandan İngiliz ekibinin yöneticilerinin, yıldız futbolcunun, yaz aylarında takımdan bedelsiz olarak ayrılmasının önüne geçmek için yeni kontrat teklif ettiği, Ocak ayında Fransız yıldızın bonservis ücretiyle satılmasına sıcak bakıldığı ifade edildi.



EN ÇOK KAZANAN RONALDO



Manchester United'da, Cristiano Ronaldo'nun haftalık 480 bin euro'luk bir sözleşmeye sahip olduğu belirtildi.



EN PAHALI TRANSFER



2016 yılında, Jose Mourinho döneminde, Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Paul Pogba, 120 milyon euro'luk transfer ücretiyle İngiliz ekibinin tarihindeki en pahalı transfer konumunda bulunuyor.





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