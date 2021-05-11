Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadıkları maçla ilgili yıllar sonra itirafta bulundu.

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Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı
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11 Mayıs 2021 11:32
İngiliz devi Manchester United forması giyen ve bir dönemin en pahalı oyuncusu olan Paul Pogba, Fenerbahçe deplasmanındaki atmosferi unutamadığını söyledi.

Katıldığı bir Twitch yayınında soruları yanıtlayan Fransız yıldıza unutamadığı deplasmanın hangisi olduğu soruldu. Tecrübeli futbolcu, "Öncelikle Dortmund. Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim" yanıtını verdi.

Pogba söz ettiği karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanarak yerini Zlatan Ibrahimovic'e bırakmıştı. Kanarya, 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmada United'ı Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

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