Paul Pogba, Barcelona'ya önerildi!

geçtiğimiz sezon zaman zaman yedek kulübesinde oturan veile anlaşmazlıklara düşeniçin flaş bir iddia ortaya atıldı.Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Pogba'nın menajeri Mino Raiola, Fransız yıldızı Barcelona'ya önerdi.Haberde; Mino Raiola ile Barcelona yetkililerin bir araya geldiği ve görüşmeler yaptığı belirtildi.İtalya basınında yer alan haberlerde ise Pogba'nın Juventus'a geri dönmek için de açık kapı bıraktığı kaydedildi.Juventus'tan 2016 yılında 105 milyon euroya Manchester United'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 37 maçta 6 gol attı, 12 asist yaptı.