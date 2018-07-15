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Paul Pogba, Barcelona'ya önerildi!

Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın Fransız yıldızı Barcelona'ya önerdiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paul Pogba, Barcelona'ya önerildi!
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15 Temmuz 2018 00:24
Manchester United'da geçtiğimiz sezon zaman zaman yedek kulübesinde oturan ve Jose Mourinho ile anlaşmazlıklara düşen Paul Pogba için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Pogba'nın menajeri Mino Raiola, Fransız yıldızı Barcelona'ya önerdi.

Haberde; Mino Raiola ile Barcelona yetkililerin bir araya geldiği ve görüşmeler yaptığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlerde ise Pogba'nın Juventus'a geri dönmek için de açık kapı bıraktığı kaydedildi.

Juventus'tan 2016 yılında 105 milyon euroya Manchester United'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 37 maçta 6 gol attı, 12 asist yaptı.



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