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Paul Pogba, Barcelona'ya gitmek için fiyat açıkladı!

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın sürpriz bir şekilde Barcelona'ya transfer olmak istediği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paul Pogba, Barcelona'ya gitmek için fiyat açıkladı!
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07 Temmuz 2018 16:01
Manchester United ile geçtiğimiz sezonda beklentileri karşılaşmakta güçlük çeken ancak Fransa ile Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren Paul Pogba için flaş Barcelona iddiası ortaya atıldı.

İspanyol Don Balon gazetesinin iddiasına göre Paul Pogba, Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Barcelonalı Sameul Umtiti'ye ''Barcelona'ya transfer olmam için 100 milyon Euro yeterli. Manchester United bu fiyata beni satmaya ikna olacaktır.'' dedi.

POGBA YERİNE SAVIC

Manchester United'ın Pogba'yı satması halinde ilk önceliğinin ise Lazio'nun Sırp orta sahası Sergej Milinkovic-Savic olacağı belirtildi.

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