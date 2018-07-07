ile geçtiğimiz sezonda beklentileri karşılaşmakta güçlük çeken ancak Fransa ile Dünya Kupası'nda başarılı bir performans göstereniçin flaşiddiası ortaya atıldı.İspanyol Don Balon gazetesinin iddiasına göre Paul Pogba, Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Barcelonalı Sameul Umtiti'ye ''Manchester United bu fiyata beni satmaya ikna olacaktır.'' dedi.Manchester United'ın Pogba'yı satması halinde ilk önceliğinin ise Lazio'nun Sırp orta sahası Sergej Milinkovic-Savic olacağı belirtildi.