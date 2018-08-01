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Paul Pogba, Barcelona ile görüşüyor!

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın Amerika'da tatil sırasında Barcelona yöneticisi Eric Abidal ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paul Pogba, Barcelona ile görüşüyor!
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01 Ağustos 2018 14:44
Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester United'ın orta sahası Paul Pogba için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tatilini Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiren Pogba'nın Los Angeles'taki evinde Barcelona yöneticisi Eric Abidal ile buluştuğu iddia edildi.

İtalyan Tuttosport gazetesinin haberine göre Los Angeles'ta buluşan ikili, uzun bir sohbet gerçekleştirdiler.

İSPANYOL BASINI: ''SADECE ARKADAŞLAR''

İtalyan basını, buluşmanın transfer odaklı olduğunu iddia ederken İspanyol basını ise Abidal ile Pogba'nın arkadaş olduğunu ve Abidal'ın Pogba'yı 'arkadaşça' ziyaret ettiğini yazdı.

MOURINHO İLE ARASI BOZUK''

Uzun bir süredir Manchester United ile yollarını ayırmak istediği bilinen Pogba'nın teknik direktör Jose Mourinho ile arası geçen sezon sonunda açılmıştı.

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