Paul Pogba, Barcelona ile görüşüyor!

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan'ın orta sahasıiçin flaş bir iddia ortaya atıldı.Tatilini Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiren Pogba'nın Los Angeles'taki evindeyöneticisil ile buluştuğu iddia edildi.İtalyan Tuttosport gazetesinin haberine göre Los Angeles'ta buluşan ikili, uzun bir sohbet gerçekleştirdiler.İtalyan basını, buluşmanın transfer odaklı olduğunu iddia ederken İspanyol basını ise Abidal ile Pogba'nın arkadaş olduğunu ve Abidal'ın Pogba'yı 'arkadaşça' ziyaret ettiğini yazdı.Uzun bir süredir Manchester United ile yollarını ayırmak istediği bilinen Pogba'nın teknik direktör Jose Mourinho ile arası geçen sezon sonunda açılmıştı.