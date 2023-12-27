Paul Parker: 'Hojlund'a eleştiriler artacak'

Manchester United'ın eski yıldızlarından Paul Parker, Rasmus Hojlund'un son oynanan Aston Villa maçında gol atmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Danimarka basınına konuşan Paul Parker, "Aslında daha bencil olmanın onun yararına olabileceğini düşünüyorum. Rashford ve Garnacho'ya, fırsat buldukça topu kendisine vermelerini söylemeli." ifadelerini kullandı.



Takımdaki en iyi oyuncunun Rasmus Hojlund olduğunu söyleyen Parker, "Rasmus takımdaki en iyi oyuncu, bu yüzden topu ona her zaman vermeliler, tıpkı benim oynadığımda topu Eric Cantona'ya verdiğimiz gibi." dedi.



Hojlund'a yapılacak eleştirilerin gün geçtikçe artacağını söyleyen Paul Parker, "Bence bundan sonra da zor zamanlar geçirebilir. Eğer eleştirilerin azalacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Artık ondan beklentiler daha yüksek ve herkes ondan istikrarlı bir şekilde gol atmasını bekleyecek." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:



"Bu nedenle, mümkünse bir sonraki golün onun için çok daha önemli ama aynı zamanda daha zorlu olacağına inanıyorum çünkü bunun şansa atılan bir gol olmadığını kanıtlaması gerekiyor."



23 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Manchester United formasıyla 23 resmi maça çıkan Rasmus Hojlund bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti. Bu 6 golün 5 tanesini ise Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.





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