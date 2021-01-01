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Paul Millsap'in peşinde dört takım var!

Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Chicago Bulls ve LA Clippers ekiplerinin, veteran forvet Paul Millsap'in peşinde oldukları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Chicago Bulls ve LA Clippers ekiplerinin, veteran forvet Paul Millsap'in peşinde oldukları bildirildi.

Millsap geçtiğimiz sezon Denver Nuggets'ta forma giymiş ve ekiple 2020 Batı Konferansı finallerine yükselmişti. 36 yaşındaki oyuncu, Denver forması giydiği dört sezonda 12.0 sayı ve 6.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Nets'in Millsap'a olan ilgisinin, organizasyonun Brooklyn'in son 16 normal sezon ve playoff maçlarının hiçbirinde forma giymemiş olan veteran oyuncu DeAndre Jordan'ı serbest bırakmaya çalıştığı yönündeki haberlerin ardından geldi.


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