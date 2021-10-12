Paul Merson: "Bahis bağımlısı olsanız da kötü insan değilsiniz"

Arsenal'in eski oyuncularından Paul Merson, bahis bağımlılığı nedeniyle çok acı çektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Paul Merson: 'Bahis bağımlısı olsanız da kötü insan değilsiniz'
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12 Ekim 2021 20:05
Arsenal'in eski oyuncularından Paul Merson, bahis bağımlılığıyla ilgili BBC'nin hazırladığı bir belgeselde konuştu.

Kendisinin de bir bahis bağımlısı olarak tedavi gördüğünü söyleyen Merson, "Eşimi çok üzdüm, yalan söyledim, paramızı çarçur ettim. Bunun için kendimden nefret ediyorum" dedi.

Bağımlı olduğunun farkına varmasının uzun sürdüğünü söyleyen eski oyuncu, "Bir arkadaşım bana hasta olduğumu söyledi, ama bunun beni kötü bir insan yapmayacağını belirtti. Bana, 'Bunun bir hastalık olduğunu anlayana kadar iyileşemezsin, bunu kabul etmelisin' dedi. O noktadan itibaren, benim için her şey değişti." ifadelerini kullandı.

Tedavinin kritik olduğunu kaydeden Merson, "Bahis bağımlılarına söyleyebileceğim tek şey, siz kötü insan değilsiniz. Hastasınız ve tedaviye ihtiyacınız var. Fındığa alerjin varsa, fındık yemeyi kesersin. Bu da aynı, bırakmak için uğraşmalısınız" diye konuştu.


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