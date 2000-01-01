Paul: "Lob City döneminde en büyük eksikliğimiz, şanstı"

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, Lob City döneminde, LA Clippers'ın eksikliğini açıkladı.



Paul, Clippers ile geçirdiği dönemde neden bir şampiyonluk kazanamadıkları hakkında konuştu.



CP3, "Lob City" döneminde eksikliğini çektikleri en önemli faktörlerden birinin, şans olduğunu söyledi.



Quibi belgeseli "Blackballed"da konuşan Paul, bu sonuca nasıl ulaştığını açıklığa kavuşturdu:



"(Clippers başantrenörü Doc Rivers) her zaman, bir şampiyonluk kazanmak için, şanslı olunması gerektiğini söylerdi. Biz hiç şanslı değildik. Donald Sterling'in, bir takım olarak eksikliklerimizle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle yolumuzda ufak bir taştı ve beklenmedik bir şeydi, ama hayat böyledir."



Paul 2011-2017 yılları arasında Clippers'ta oynamıştı ve altı yıl boyunca Clippers, Batı Konferans playofflarında kalıcı takımlardan biri olmuş, ancak bu süre zarfında ikinci turu hiç atlayamamıştı.



Paul'un Clippers dönemi 2018'de serbest oyuncu olduğunda Houston Rockets ile anlaştığı zaman, sona ermişti. Bu da L.A.'daki "Lob City" döneminin sonunu getirmişti.



