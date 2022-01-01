Paul: "LeBron'un yolu, Jordan'ınki kadar zorluydu..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in menajeri Rich Paul, LeBron'un "büyüklüğe giden yolunun" Chicago Bulls efsanesi "Michael Jordan'ınki kadar zorlu" olduğunu söyledi.



LeBron kısa süre önce The Athletic tarafından NBA tarihinin en iyi ikinci oyuncusu seçilmişti.



Bu onura cevaben, James'in menajeri ve uzun zamandır arkadaşı olan Paul, The Athletic'den Joe Vardon ve Jason Lloyd ile yaptığı sohbette, James'in G.O.A.T. yarışında katettiği yolun, Jordan'ın yolundan çok farklı olduğunu belirtti:



"LeBron'un ilerlediği yol, Michael'ınkinden daha zorlu olmasa bile, aynı derecede zorluydu. Birkaç nedenden dolayı. Ve bence en büyük sebep, herkesin belirli bir şeyi daha önce başka birinin yaptığı gibi yapmanızı istemesi.



LeBron bir çocuktu ve medya, onun Mike gibi olmasını istemişti; Michael'ın onunla ilgili kendilerine belli miktarda konuşmasını istemişlerdi, ki muhtemelen bunu yapmamıştı. Michael'ın arkadaşı olmasını istemişlerdi, muhtemelen değildi. Ayrıca LeBron'un Michael gibi davranmasını da istemişlerdi, lakin o Michael değildi.



Daha başından beri, LeBron'u başarılı olması için destekleyenlerden çok, başarısız olmasını uman daha çok insan vardı."



James, Lakers ekibini sıkıntılı bir dönemden çıkarmayı umduğu bu sezonda, maç başına 29.1 sayı, 7.9 ribaund ve 6.5 asist gibi etkileyici rakamlarla oynuyor.



