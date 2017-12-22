  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Paul Le Guen'den taraftarlara çağrı

Bursaspor teknik direktörü Paul Le Guen, ilk yarının son haftasında karşılaşacakları Gençlerbirliği maçı öncesinde taraftarlara seslendi.

Kaynak: AA
Paul Le Guen'den taraftarlara çağrı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2017 16:15
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahalarında yapacakları Gençlerbirliği maçında yeşil-beyazlı taraftarları yanlarında görmek istediklerini söyledi.

Le Guen, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden beri Bursa Büyükşehir Stadı'nda daha önce hiçbir yerde rastlamadığı bir atmosferin hakim olduğunu belirtti.

Gençlerbirliği maçında taraftarları yanlarında görmek istediklerini vurgulayan Le Guen, "Gençlerbirliği maçı ilk yarının son karşılaşması olacak. Oyuncularımız sezonun getirdiği yorgunlukla karşı karşıyalar. Eminim ki yarın taraftarımızın oluşturacağı atmosfer ve destekle onlar da kendilerinde yarın ki maçı kazanacak gücü bulacaklardır." diye konuştu. 

 Fransız çalıştırıcı, "Bursaspor sezon başında hesapladığınız yerde mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Açıkçası beklentiyi karşılayıp karşılayamadığımız, ligdeki pozisyonumuzu nasıl değerlendireceğimiz, her şeyden çok yarınki maçın sonucuyla alakalı. Bu değerlendirmeyi yapmak için biraz daha bekleme taraftarıyım. Yarınki maçın sonucunu görelim. Şimdilik sadece bu karşılaşmayı kazanmaya odaklanalım, elimizden geleni yapalım. Maçtan sonra bu konuyu uzun uzun değerlendirebiliriz."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için