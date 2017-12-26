Paul Le Guen turdan ümidini kesmedi

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.Paul Le Guen karşılaşmanın ikinci yarısında iyi oynadıklarını, pozisyonlar da bulduklarını ancak Gençlerbirliği'nin kalecisi Per Johannes Hopf'un başarılı bir maç çıkardığını ifade etti.Le Guen, hava ya da saha şartlarını bahane edemeyeceklerini aktararak, "İkinci yarıda da aynı şartlarda oynadık ama takım iyiydi. Gençlerbirliği'nin kalecisi Hopf iyi günündeydi ve takımını kurtardı. İkinci yarıdaki gibi mücadele edersek ne kadar iyi olabileceğimizi gösterdik. İşimiz zor ama ikinci maçta gücümüzü ortaya koyarak turu geçmeliyiz. Rakibimiz avantaj sağladı ama bu, her şeyin bittiği anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.