Paul, ilk NBA Finalleri deneyimi için gergin değil: "Basketbol bu..."

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, ilk NBA Finalleri deneyiminin kendisini ekstra bir strese sokmadığını söyledi.



Kariyerinde ilk kez NBA Finallerine yükselen CP3, şu anda Milwaukee Bucks'a karşı şampiyonluğu kazanmaktan yalnızca dört galibiyet uzaklıkta olsa da, Finaller öncesi düzenlenen medya gününde buna dair hiçbir gerginlik ve heyecan göstermedi:



"Sonuçta basketbol oynuyoruz. Bana kalırsa hepimiz hedefe kilitlenmiş durumdayız. Şu anda başka maçların oynanmıyor olması çok garip. Genelde her gün maç izlerim, bu yüzden herhalde en berbat tarafı bu. Ama izlemektense, oynamayı tercih ederim."



Paul, NBA Finalleri'nde bulunmanın kendisi için önemini ise şu şekilde paylaştı:



"Şunu unutmamak gerekir ki, bir çocuk oyunu oynuyoruz. Bu oyunu oynayabilmek bir nimet ve şans. Kendi içinde bir denge var. Bence ekibimiz ne zaman odaklanacağını ve ne zaman anın tadını çıkararak eğleneceğini biliyor."



Tecrübeli yıldız, bu playofflarda oynadığı 14 maçta 18.1 sayı, 8.7 asist, 3.9 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamalarına sahip.



