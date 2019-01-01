Paul: "Giannis yerine Davis olsaydı, Bucks Final oynardı"

Ünlü menajer Rich Paul'a göre, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, önceki sezon Giannis Antetokounmpo'nun yerinde olsaydı Milwaukee Bucks'ı NBA Finallerine çıkarabilirdi.



Paul, Giannis'e laf atmadığını ısrarla belirtti ve sadece, AD'nin üstün bir oyuncu olduğunu söylemek istediğini açıkladı.



AD'nin menajeri Paul'un ifadeleri, şu şekildeydi:



"Bu oyunu oynamış en yetenekli adamlardan biri. 2.11m boyunda, üçlük atan, şut bloklayan bir oyuncu. Bence oyunumuzdaki en iyi uzun pasörlerden de biri. Benim düşünceme göre, bu onu Giannis'ten [Antetokounmpo] farklı kılan şey. Anthony Davis'i geçen senenin Bucks takımına koysanız, Finallerde oynarlardı. Adamları nasıl daha iyi hale getireceğini biliyor. Bu Giannis'e bir laf atma değil, sadece benim düşüncem."



Giannis ve Bucks, önceki sezonun Doğu Konferansı Finalleri'nde Toronto Raptors'a karşı 4-2 yenilerek sezona veda etmişti.



