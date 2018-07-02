Paul George, OKC'de devam edecek!

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Paul George, Oklahoma City Thunder ile dört yıl, 137 milyon dolarlık anlaşma imzalamayı kabul etti ve takımda kaldı. George'un 4. yılda bir oyuncu opsiyonu olacak.Yeni Toplu İş Sözleşmesi, George'un anlaşmayı ikinci yıl dönümünden sonra uzatmasına izin veriyor. Yani George, 2020'de beş yıllık bir maksimum kontrat imzalayabiliyor.Bu, esas olarak bu anlaşmayı gelecekteki maaş kapasitesi düzenlemelerine bağlı olarak yedi yıl ve 290 milyon dolarlık bir sözleşme yapıyor.Los Angeles Lakers, bir yıldan fazla bir süredir George'la bağlantı kurmuştu, lakin PG13 Lakers ile bile görüşmeden OKC ile yeniden imzaladı.