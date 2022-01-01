Paul George, Mart ortasında dönebilir!

LA Clippers yıldızı Paul George'un dirsek sakatlığından Mart ayı ortasında dönebileceği belirtildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre George, Mart ayının ikinci haftasında Clippers ile parkelere dönebilir.



Sağ dirseğindeki yırtık ulnar kollateral bağ sebebiyle neredeyse iki aydır forma giyemeyen PG, 24 Şubat'ta çekilecek MR'da herhangi bir sorun çıkmaması durumunda, iki haftalık bir kondisyon döneminden geçecek.



George'un yokluğuna rağmen playoff potasında kalmayı başaran Clippers ise, 29-31'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda sekizinci sırada yer alıyor.



