Paul George, Lakers'ı değil Thunder'ı seçti!

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Paul George, beklentilerin aksine başka bir takıma gitmeyip Oklahoma City Thunder'da kalmayı tercih etti.ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Paul George, Oklahoma City Thunder ile 4 yıl 137 milyon dolarlık kontrat imzaladı. Paul George'un takımda kalmasında Russell Westbrook'un önemli bir rolü olduğu ve bizzat ikna ettiği ifade edildi.Paul George'un çocukken tuttuğu takım olan Los Angeles Lakers'a gideceği ve kariyerini burada devam ettireceği iddiaları haftalarca NBA gündeminde yer almıştı.Paul George, geçen yaz Indiana Pacers'tan Victor Oladipo ve Domantas Sabonis karşılığında Thunder'a transfer olmuştu.28 yaşındaki Paul George, geçen sezon çıktığı 79 maçta 21.9 sayı, 5.7 ribaunt ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı.