Paul George, en az iki maç yok!

LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, süperstar Paul George'un bir sonraki deplasman yolculuğu maçlarından en az ikisini kaçıracağını açıkladı.



George'un, bu gece Minnesota Timberwolves'a ve 12 Şubat'ta Chicago Bulls'a karşı oynanacak maçların bulunduğu yolculukta, takıma katılmayacağı belirtildi.



Takım bu hafta sonu Los Angeles'a döndüğünde, 30 yaşındaki oyuncunun yeniden değerlendirileceği kaydedildi.



George, kendisini rahatsız eden sağ ayak ağrısından ötürü kadro dışı kalmış olsa da, sakatlığının resmi kaydının ayak parmağındaki kemik ödemi olduğu söylendi (şişlik).



George, sezonda oynadığı 20 maçta 24.4 sayı, 6.2 ribaund, 5.5 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalıyor ve Luke Kennard, George'un yokluğunda ilk beş başlamaya devam edecek.



