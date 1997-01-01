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Paul George'dan playoff rekoru 41 sayı!

LA Clippers süperstarı Paul George, ekibinin Batı Finalleri'nde Phoenix Suns'a karşı 5. maçta aldığı galibiyette 41 sayı atarak, playoff rekorunu kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Paul George, ekibinin Batı Finalleri'nde Phoenix Suns'a karşı 5. maçta aldığı galibiyette 41 sayı atarak, playoff rekorunu kırdı.

George, 30'u ikinci yarıda olmak üzere toplam 41 sayı bularak, Clippers'ın 5. maçta 116-102 galibiyete ulaşıp seriyi 3-2'ye getirmesinde başrol oynadı.

PG ayrıca bu playofflarda oynadığı 18 maçın tamamında 20'den fazla sayı kaydederek, NBA tarihinde bunu Michael Jordan (1992, 1997, 1998), Kobe Bryant (2008) ve Kevin Durant ile (2012, 2018) başarmış olan tek oyuncu oldu.


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