Philadelphia 76ers'ın yıldızı Paul George, LA Clippers'tan ayrılmasına yol açan kontrat görüşmeleri sürecine ayrıntılarıyla ışık tuttu.



George, 'Podcast P' isimli kendi podcast'inin son bölümünde, Clippers'tan 76ers'a geçmek üzere neden ayrıldığını ayrıntılarıyla anlatarak, müzakere hikayesine kendi penceresinden değindi.



PG, Clippers'ın kendisine başlangıçta geçtiğimiz sonbaharda iki yıl için yalnızca 60 milyon dolarlık bir sözleşme teklif ettiğini söyledi:



"İki yıllığına 60 milyon mu? İnanılacak gibi değil! Asla imza atmazdım."



George, Kawhi Leonard'ın Clippers'la üç yıllığı 153 milyon dolarlık bir uzatma anlaşması imzalamasından birkaç hafta sonra, Şubat ayında uzatma görüşmelerini masaya yatırdığını ve takımdan Leonard'ın aldığı kontratın aynısını istemiş olsa da, Clippers'ın kendisine bu kontratı vermeye yanaşmadığını açıkladı:



"Buraya birlikte gelmiştik ve birlikte tamamlayalım istiyorduk. Kawhi'ın aldığı meblağa da razıydım, benim için sorun değildi ve buna rağmen halen normalde alacağımızdan daha azını almış olacaktık. Kawhi daha az almışsa, ben de alır ve ayrılmazdım.



Mesele benim ondan daha fazla maaş almamla alakalı değildi. Ben de ona verilen kontratın aynısını istemiştim. Ama onlar o parayı vermek istemedi. 'Sene sonuna gelelim, bir daha konuşalım' dedim."



"VETO YOKSA, 4. YILI VERİN"



George, Clippers'ın kontrat teklifine takas vetosu hakkı maddesini de eklemeyi reddettiği için, sözleşmesinde başka bir takımın kendisine serbest oyuncu döneminde teklif sunmasına olanak sağlayacak dördüncü bir yıl olmasını talep ettiğini söyledi.



Clippers dört yıllık kontrat için 221 milyon dolara kadar ödeme yapabilecek olsa da, George piyasada kazanabileceği tutarla takımda kalmaya razı olduğunu açıkladı:



"Takas vetosunu koymak istemediler. Ben de dört yıllığı 212 milyon dolarlık kontrat teklif etmelerinin mantıklı olacağını düşünmüştüm. En azından bana paramı ödemelerini istiyordum. Eğer beni takas edeceklerse ederlerdi fakat en azından şimdi daha fazlasını kazanabileceğim bir pozisyonda olmazdım.



Eğer serbest oyuncu olursam, beni başka bir yere göndermelerine olanak sağlayacak böyle bir anlaşmayı kabul etsinler istemiştim. Ama onlar buna da yanaşmayınca, ben de artık gelen teklifleri değerlendirmeye açığım dedim."



"LA'DEN GİTMEK İSTEMEDİM"



George başından beri Clippers'ta kalmayı istemiş olsa da, ayrılmasına yol açan gelişmenin mevzubahis müzakereler olduğunu sözlerine ekledi:



"Şunu belirtmek isterim ki, başlangıçta Los Angeles'tan asla ayrılmak istememiştim. Böyle bir niyetim yoktu. Los Angeles benim yuvam. Kariyerimi tamamlamak istediğim yer de burasıydı. Los Angeles'ta bir şampiyonluk kazanmak için elimden geleni yapmak istiyordum, hedefim buydu... Fakat ilk sunulan teklifin biraz saygısızca olduğunu düşünmüştüm."



George, 2023-24 sezonunda 74 maçta 22.6 sayı, 5.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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