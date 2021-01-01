"Paul George, bu yıl MVP tartışmalarına girebilir!" iddiası

ESPN analisti Ohm Youngmisuk, LA Clippers yıldızı Paul George'un bu yıl MVP tartışmalarında yer alabileceğini iddia etti.



Clippers ekibi normal sezona, sakatlığından ötürü süresiz olarak kadro dışı olan Kawhi Leonard'dan yoksun olarak başlayacak.



ESPN'in The Jump programında konuşan Youngmisuk, George'un Clippers'ı bu sıkıntılara rağmen taşıyabilmesinin, bu sezon takımın kilit noktası olacağını söyledi:



"Paul George'un geçen yılki playoff performansıyla bazı trollleri susturduğunu söyleyebilir miyiz? Şahsen ben öyle düşünmek isterim.



Bana kalırsa kendisi playofflarda bir adım öne çıkmış ve bu takımı Kawhi Leonard olmadan taşıyabilecek kadar iyi oynamıştı. Bence bu sezon MVP Paul George'u görebiliriz. Aklı doğru yerde, rahat, takımda en iyi arkadaşı Reggie Jackson var. Son playofflarda yaptığı gibi, Indiana Pacers'daki Paul George moduna gireceğini düşünüyorum."



Leonard sakatlıktan dolayı çıktıktan sonra, George Clippers için 30.0 sayı, 11.0 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları yakalamıştı.



