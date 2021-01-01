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Paul: "Finaller öncesi dinlenmek, elime çok iyi geldi"

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, NBA Finalleri öncesi ekstra dinlenmenin sakat eline 'gerçekten iyi geldiğini' söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, NBA Finalleri öncesi ekstra dinlenmenin sakat eline 'gerçekten iyi geldiğini' söyledi.

CP3, NBA Finalleri başlamadan önceki boş zamanı, vücudunun mümkün olduğunca sağlıklı olmasını sağlamak için kullanıyor.

6 Temmuz'da oynanacak 1. maça altı gün dinlenmiş olarak çıkacak olan Paul, LA Clippers'a konferans finallerinde sağ elindeki kısmi yırtık bağlara rağmen oynadığını itiraf etti.

36 yaşındaki oyuncu sakatlığı iyi idare ettiğini açıklayarak, "boş günlerin her birinin" kendisi ve Suns'ın sağlık açısından toparlanması için iyi olduğunu belirtti.

CP3'nin elindeki problem, bu playofflarda üstesinden gelmek zorunda kaldığı birçok sakatlıktan biri olmuştu. Paul, Los Angeles Lakers'a karşı açılış turunda omzundaki bir sinir sorunuyla mücadele etmesinin ardından, ikinci turdan sonra KOVID-19 testinin pozitif çıktığını görmüş ve konferans finallerinin 1. ve 2. maçlarını kaçırmak zorunda kalmıştı.

16 yıllık veteran oyuncu, ilk Larry O'Brien kupasını kaldırmaya artık yalnızca dört galibiyet uzakta.


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