Paul-Ehrlich Enstitüsü Kovid-19 aşısının geliştirmesi konusunda umutlu

Paul-Ehrlich Enstitüsünün Başkanı Klaus Cichutek , ZDF televizyonuna yeni tip koronavirüse ( Kovid-19 ) karşı aşı geliştirme çalışmaları na ilişkin değerlendirmede bulundu.



Cichutek, "Çok umutluyum çünkü özellikle son haftalarda aldığımız ilk klinik test sonuçlarında bazı aşıların gerçekten Kovid-19'a karşı insanlarda spesifik bir bağışıklık tepkisi verebileceğini gösterdi. Bu çok iyi haber." diye konuştu.



Dünya genelinde bu alanda 140-150 projenin yürütüldüğüne işaret eden Cichutek, Almanya'da da halihazırda 26 klinik çalışmanın inceleme safhasında devam ettiğini, bunların 6'sında, aşının insanlarda güvenli olup olmadığı ve tesirine ilişkin verilerin toplandığı aşamaya geçildiğini, bunun ilk sonuçlarının yıl sonuna kadar, belki daha önce alınabileceğini vurguladı.



Cichutek, Rusya ve Hindistan'dan ağustos ayında aşıya başlayacakları ve bu ülkelerin aşıyı piyasaya çıkaracakları yönünde açıklamaları nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soru üzerine de iki ülkenin aşı gelişimine ayak uydurabileceğini göstermek istediğini, bunun da meşru olduğunu ancak erken bir aşamada büyük gruplara aşı yapılmasını iyi bir düşünce olarak görmediğini kaydetti.



