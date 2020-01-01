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Paul: "Çocuklar, playofflar hakkında konuşmamdan bıktılar"

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, takım arkadaşlarının kendisinin playofflardan bahsetmesinden bıktıklarını ancak bunun, özellikle genç bir takım için zorunlu olduğuna inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, takım arkadaşlarının kendisinin playofflardan bahsetmesinden bıktıklarını ancak bunun, özellikle genç bir takım için zorunlu olduğuna inandığını söyledi.

Paul, bu sezon OKC'yi playoff maratonuna doğru başarıyla yönlendirdi. Playoffların başlamasına bir haftadan az bir süre kala, yıldız oyuncu, genç takım arkadaşlarına bu yolculuk hakkında konuşmaktan ve vaaz vermekten kendini alıkoyamıyor:

"Ben ciddiyim. Muhtemelen bunun hakkında konuşmamdan sıkılıyorlar. Playofflar hakkında öğrendiğiniz şeylerden biri de, yedi maçtan dördünde yenilemeyecekmiş gibi hisseden bir takıma sahip olduğunuzdan emin olmak istemenizdir. Herhangi bir takımın gerçekten iyi olabilmesi için inancınız ve umudunuz olması gerekir. Eğer bu durumda inanç veya umut eksikliği olan bir zihniyete sahipseniz, muhtemelen oldukça hızlı bir şekilde eve gidersiniz."

Paul, özgüvenin önemini biliyordu:

"En iyi takımlar, Ocak ayında bir Salı gecesi veya Temmuz ayında bir Perşembe gecesi yenilemeyeceğinizi bilirler. Yedi maçtan dördünde yenilemeyeceklerini bilirler. Biz de bu kimliği oluşturmaya çalışıyoruz."

OKC şu anda Batı'da beşinci sırada ve bu gece Memphis Grizzlies ile karşılaşacak.


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