Paul, 5. maç öncesi: "Önceki maç olanların üstünde durmuyorum"

Phoenix Suns koçu Monty Williams, Chris Paul'un NBA Finalleri'nin 4. maçında gösterdiği performansı çoktan geride bıraktığını belirtti.



Williams, Paul'un 16 yıllık kariyerinin ilk şampiyonluğundan bir galibiyet uzakta olmak yerine 2-2'lik beraberlikle eve dönmesinin hayal kırıklığı yarattığını söylese de, 36 yaşındaki oyuncunun genel yaklaşımında herhangi bir değişiklik fark etmediğini söyledi:



"Chris yine aynı Chris gibi. Her zaman yaptıklarını bilerek yapan ve odağını koruyan bir adamdır. Ona yardım edemediğim zamanlarda, bu konuda çok sıkıntı çekiyorum. Son birkaç gündür de bunu konuşuyorduk. Ama şu anda iyi durumda. Her zaman kazanmaya odaklı.



Şu sıralar sadece basketbol konuşuyoruz. Yapmamız gerekenlerin farkındayız. Chris Paul'u biliyorsunuz, buradaki herkes yaptıklarını gördü. Soyunma odamızda onun çıkıp sonraki maçta iyi oynamasını beklemeyen tek bir kişi bile yok. Şu anda odaklanma seviyesi gerçekten yüksek bir konumda."



Suns seride 2-0 öne geçtiğinde CP3 27.5 sayı ve 9.5 asist ortalamaları yakalamış, seri Milwaukee'ye taşındığında Paul'un oyunu düşüş yaşamış ve ortalamaları 14.5 sayı ve 8.0 asiste gerilemişti.



"ÜZERİNDE DURMUYORUM..."



Paul, kendisi kadar uzun süre oynamanın bir avantajının da, bu tarz durumları her şekilde geride bırakabilmek olduğunu açıkladı:



"Üzerinde durmadığım bir konu. Bazen anormal şeyler de oluyor. Daha önce çok kez top kaybı yaptım. Günün sonunda, maçı kazanmamız lazım. Benim top kaybı yapmam, yeteri kadar şut kullanamamamıza sebep oluyor. Bunu çözeceğim."



Paul, bu noktaya gelmek için 16 yıl boyunca sahada yaşadığı tüm hayal kırıklıklarını göz önünde bulundurarak, Final serisinin zor olmasının normal olduğunu sözlerine ekledi:



"Böyle olmasından nefret ediyorum ama bu işler böyle. Bu seri de bu şekilde gelişiyor. Yedi maç yapmalarının sebebi de bu. Finallerdeyiz. Dramatik olacak tabii ki. Evimizde kazanmamız şart."



Serinin 5. maçı, bu gece TSİ 04:00'te Phoenix'te oynanacak.