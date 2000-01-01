Paul: "2011'deki takas veto edilmeden önce, Kobe ile konuşmuştuk"

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, NBA, 2011'deki Los Angeles Lakers takasını veto etmeden önce, merhum Lakers efsanesi Kobe Bryant ile konuştuğunu söyledi.



2009 ve 2010 yıllarında arka arkaya şampiyonluk yaşamanın ardından Lakers, New Orleans Hornets yıldızı Paul'u getirmek için bir takas düzenlemişti. L.A., anlaşmayı organize edebildiği zaman Aralık ayındaydı, ancak anlaşma yapılmadan önce merhum eski NBA başkanı David Stern, lig paritesini korumak uğruna bunu veto etmişti.



Paul, Quentin Richardson ve Darius Miles'la "Knuckleheads" podcastinde yaptığı sohbette, bozulan fırsatla ilgili duygularını şöyle anlattı:



"Kardeşim ve menajerimle telefonda görüşüyordum. Bizi L.A.'e götürmesi için New Orleans'a gidecek bir uçak arıyorduk. Menajerim beni beklemeye aldı, gittikten sonra geri döndü ve hafif kekelemeye başladı. Ve çok sinirliydik, çok kızmıştık. Kobe ile bu konuda zaten konuştuğumuz için falan. Ve çok ağır gelmişti, gerçekten."



Sonunda, CP3 LA Clippers'a gitmiş, fakat oradaki görev süresinde playoff başarısı yakalayamamıştı.



