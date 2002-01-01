Pau: "Marc, Girona'ya katılma konusunda oldukça hevesli!"

Eski Los Angeles Lakers yıldızı Pau Gasol, küçük kardeşi Marc Gasol'un geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Serebst bir oyuncu olan Marc'ın İspanya'daki ailesinin yanına döndükten sonra geleceği hakkında bir karar vermesi bekleniyor.



Katalonya merkezli Girona ekibinin başkan yardımcısı olan Pau, yakın zamanda İspanyol gazetesi Marca ile konuştu ve Marc'ın geleceğiyle ilgili durumu şöyle açıkladı:



"Marc artık kendi kararını verme özgürlüğünü ve esnekliğini kazanmış durumda ve zamanı geldiğinde de bunu yapacak. Benim de başkan yardımcısı olarak dahil olduğum bir kulüp olan Basquet Girona için oldukça hevesli olduğunu biliyorum. Benden beş yaş küçük olduğu için onun durumu daha farklı. Bu sezonda ve sonrasında ne yapmaya karar vereceğini göreceğiz ve sonucu ben de bekliyorum."



Lakers tarafından Memphis Grizzlies'e takas edilen Marc Gasol'un, ekiple beraber serbest kalması üzerine çalıştığı söylenmişti.



Gasol, NBA kariyerinin 13 yılında Grizzlies, Toronto Raptors ve Los Angeles Lakers formaları giymiş, 2019'da Raptors ile NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



