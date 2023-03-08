Los Angeles Lakers'ın eski yıldızı Pau Gasol'un 16 numaralı forması, Lakers için resmi olarak emekliye ayrıldı.



Efsane İspanyol isim, formasının eski takım arkadaşı Kobe Bryant ile yan yana yerleştirildiğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.



Gasol, Lakers'ın bu takdiri sonrası tüm organizasyona, Lakers taraftarlarına ve özellikle de "beni yükselten, bana ilham veren ve daha iyi bir oyuncu ve genel olarak daha iyi bir adam olmam için bana meydan okuyan kardeşim" olarak adlandırdığı Bryant'a teşekkür etti:



"Onu çok seviyorum, keşke burada Gigi ile beraber olabilseydi. Bu anı dört gözle beklediği için benimle gurur duyacağını düşünüyorum. Seni çok seviyorum kardeşim."



Lakers tarafından forması emekliye ayrılan 13. oyuncu olma şerefine ulaşan Gasol, 2008'de ekibe katıldıktan sonra, Bryant ile 2009 ve 2010'da iki şampiyonluk yaşamıştı.





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