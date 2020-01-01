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Pau Gasol, Rafael Nadal ile koronavirüse karşı bağış topluyor!

Serbest oyuncu Pau Gasol ve Tenis süperstarı Rafael Nadal, İspanya'nın koronavirüsle savaşmasına yardımcı olmak için 12.1 milyon dolar toplama umuduyla, bağışları teşvik etmek için bir kampanya başlattı.

Haber; Sporx.com
Serbest oyuncu Pau Gasol ve Tenis süperstarı Rafael Nadal, İspanya'nın koronavirüsle savaşmasına yardımcı olmak için 12.1 milyon dolar toplama umuduyla, bağışları teşvik etmek için bir kampanya başlattı.

Gasol ve Nadal, koronavirüs salgını karşısında yardımcı olmak için bir Kızıl Haç bağış toplama çabasını destekliyorlar:

"Hepimizin başarması için zaman geldi.

ES44 0049 0001 5321 1002 2225'e katkınızı göndererek, #CruzRojaResponde projesinde işbirliği yapın.

Benim ve Rafael Nadal'ınki şimdiden yolda!"

NBA ve Tenis, koronavirüs nedeniyle şu anda askıya alınmış durumda.

Gasol bu sezon Portland Trail Blazers için tek bir maça bile çıkamamıştı. Ayak sakatlığı düzelmeyen eski yıldız, geçtiğimiz seozn San Antonio Spurs ve Milwaukee Bucks formaları giymişti.


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