Serbest oyuncu Pau Gasol'un, Los Angeles Lakers'taki kardeşi Marc Gasol'a katılmak için NBA'e geri dönüşünü gözlediği bildirildi.



Pau, uzun bir süre parke dışında kaldıktan sonra, Lakers ile yeniden bir araya gelmek ve kardeşi Marc ile oynamak istiyor.



Marc, ESPN'den Zach Lowe'a potansiyel olarak Lakers'a dönme ihtimalini şu şekilde anlattı:



"Yalan söylemeyeceğim. Bu çok özel olurdu ve şimdi kardeşim orada olduğuna göre, daha da özel olacaktır. Ama şu anda çok talepkar olacak bir konumda değilim. Önümde 10 tane teklif yok.



Lakers, oynaması oldukça eşsiz bir takım. Bu hayatta bir kez gelecek bir fırsat ve Lakers için oynayan ilk kardeşler olmak bizim için çok özel. Bir noktada takıma katılabileceğim bir durum olsa, inanılmaz olurdu."



Gasol daha önce 2007-14 arasında Lakers ile oynamış ve 2009 ve 2010'da efsane oyuncu Kobe Bryant ile birlikte arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştı.



Pau, en son NBA'de Mart 2019'da Milwaukee Bucks ile oynamıştı. Portland Trail Blazers'a katıldıktan sonra sol ayağındaki ameliyattan ötürü rehabilitasyona girişen Pau, Kasım 2019'da ekip tarafından serbest bırakılmıştı.



Lakers'ın 2008'de ağabeyi Pau karşılığında Memphis Grizzlies'e gönderdiği takas paketinin bir parçası olan Marc, geçtiğimiz ölü sezonda takımla iki yıllığı 5.3 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Gasol kardeşler NBA'de 35 kez karşı karşıya gelmiş, ancak hiçbir zaman takım arkadaşı olmamışlardı.



Lakers'ın, Pau ile Marc'ı bir araya getirme durumuna ilgi gösterip göstermediği ise henüz belli değil.



