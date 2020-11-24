Pau Gasol, Lakers'a dönmeyi istiyor olabilir!

Serbest oyuncu Pau Gasol'un, Los Angeles Lakers'ın kendisini 2020-21 sezonu için kadroya katmasını istediği farkedildi.Görünüşe göre Gasol, Lakers'ın kendisini 2020-21 sezonu için bünyesine katmasını istiyor.Gasol, ayak sakatlığı nedeniyle neredeyse bir buçuk yıldır oynamamış olsa da, gelecek sezon bir Laker olarak emekli olmak için, eski takımına katılma arzusunda olabilir.Gasol'un, Twitter'da Bleacher Report'tan Eric Pincus'un, Lakers'ın kendisini imzalaması gerektiğini söyleyen bir tweet'i beğendiği görüldü:Gasol, Lakers ile anlaşma imzalarsa, kadroya yakın zamanda katılan kardeşi Marc ile birlikte oynama şansına sahip olabilir.Gasol, Lakers ile altı yıl oynamış (2008-2014) ve iki kez şampiyonluğu kazanmıştı (2009, 2010).