Pau Gasol, Kobe için: "Özledim seni kardeşim..."

Eski Los Angeles Lakers yıldızı Pau Gasol, uzun süreli takım arkadaşı ve merhum efsane Kobe Bryant hakkında dokunaklı bir yazı paylaştı.



Gasol ve Bryant, 2008 ile 2014 yılları arasında Lakers'ta ortak yıldız olarak oynadıkları süreçte, 2009 ve 2010'da olmak üzere iki şampiyonluk kazanmışlardı.



Trajik helikopter kazasından bir yıl sonra Pau, Instagram'da, eski arkadaşını ne kadar özlediğini şu ifadelerle açıkladı:



"Özledim seni kardeşim... aklımda olmadığın bir gün bile yok. Ruhun, dürtün, hırsın ve sevgin, hayatımda ve diğer pek çok yerde ışık saçmaya devam ediyor. Sana hayranlık duyan ve seni seven sayısız insan, birçok özel anı paylaşmaya devam ediyor ve bu paylaşılan anılardan bazılarında beraber olduğumuz gerçeği, bana ne kadar şanslı olduğumu hatırlatıyor.



Umuyorum ki sen ve Gigi burayı gülümseyerek izliyor ve kızlarının ne kadar güçlü, tatlı ve muhteşem olduklarını görüyorsunuzdur... çok hızlı büyüyorlar kardeşim.



Keşke küçük Elisabet Gianna'mızla (Pau'nun kızı) tanışabilseydin. Gelecekte ona, göbek adının nereden geldiğini, kuzeni Gigi ve amcası Kobe'nin ne kadar sıra dışı, sevgi dolu ve ilham verici olduklarını kesinlikle anlatacağız.



Bugün ikinizi de onurlandırıyor ve kutluyoruz, bizlere çok şey bıraktınız... ama bu şekilde olmasını istememiş olsak bile, her zaman kalbimizde olacaksınız..."



