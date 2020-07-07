Pau Gasol, doğum gününü Kobe'nin çocuklarıyla geçirdi

Eski Los Angeles Lakers yıldızı Pau Gasol, efsanevi eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın çocukları için iç açıcı bir jest yaptı.Kobe ve Gasol, Lakers'la olan dönemlerinde sadece inanılmaz takım arkadaşları değillerdi, aynız amanda saha dışında da büyük bir bağ paylaşmışlardı.Şimdi ise, Gasol, Kobe'nin çocukları için yürek açıcı jestiyle, Kobe ile kırılmaz bağını gösterdi.Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, çocukları Natalia, Bianka ve Capri ile takılan Gasol'un birkaç fotoğrafını paylaştı. Bu an, Gasol'un doğum günü olmasıyla daha da özel hale geldi ve Gasol, bu özel günü merhum arkadaşının çocuklarıyla geçirmeyi seçti.Bu, Gasol'un Bryant ailesine olan sevgisini ilk kez paylaşması değil. Gigi'nin Mayıs ayındaki doğum gününde, Pau, Vanessa ve Bryant ailesine bir pasta göndermişti.Gasol ve Bryant'ın dostluğu, Gasol'un Şubat 2008'de takas yoluyla Lakers'a gönderilmesiyle başlamıştı. Sonraki sezon Lakers, Orlando Magic'e karşı 2009 sezonu şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu aynı zamanda Bryant'a dördüncü şampiyonluğunu kazandırmıştı ve Shaquille O'Neal olmadan kazanamayacağını söyleyen eleştirmenleri susturmuştu. Gasol-Bryant ikilisi, 2010'da bu kez Boston Celtics üzerinden başka bir şampiyonluk kazandıklarında, beklentileri aşmışlardı.