Patryk Szysz: 'Bunun tadını çıkaracağız'

Galatasaray'a 3-2 kazandıkları maçta 2 gol atan Başakşehirli Patryk Szysz, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.



Kısa bir değerlendirme yapan Szysz, şu ifadeleri kullandı;



"Galatasaray'a karşı oynamak çok zor olacaktı, biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Maçın zor anlarında takım olarak sarıldık. Zor oldu, kolay olmadı ama burada kazanmak çok güzel. Yarı finale hazırlanacağız. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Bu anın tadını çıkaracağız."





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