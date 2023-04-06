Patryk Szys, G.Saray maçında bir ilki yaşadı

Medipol Başakşehir'in Polonyalı hücum oyuncusu Patryk Szysz, Galatasaray maçında bir ilki yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Patryk Szys, G.Saray maçında bir ilki yaşadı
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06 Nisan 2023 01:27
Medipol Başakşehir'in Polonyalı hücum oyuncusu Patryk Szysz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk gollerini Galatasaray'a attı.

Galatasaray karşısında 2 gol atan Szysz, İstanbul ekibinin Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta 6, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta da 67 dakika sahada kalmış fakat gol sevinci yaşayamamıştı.

Polonyalı oyuncu Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 1 kez fileleri havalandırdı.

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