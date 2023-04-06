Medipol Başakşehir'in Polonyalı hücum oyuncusu Patryk Szysz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk gollerini Galatasaray'a attı.
Galatasaray karşısında 2 gol atan Szysz, İstanbul ekibinin Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta 6, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta da 67 dakika sahada kalmış fakat gol sevinci yaşayamamıştı.
Polonyalı oyuncu Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 1 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray karşısında 2 gol atan Szysz, İstanbul ekibinin Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta 6, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta da 67 dakika sahada kalmış fakat gol sevinci yaşayamamıştı.
Polonyalı oyuncu Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 1 kez fileleri havalandırdı.
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