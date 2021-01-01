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Patrick Williams, sezonu kapattı!

Chicago Bulls forveti Patrick Williams'ın sol el bilek çıkığı nedeniyle ameliyat olacağı ve normal sezonun geri kalanını kaçıracağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls forveti Patrick Williams'ın sol el bilek çıkığı nedeniyle ameliyat olacağı ve normal sezonun geri kalanını kaçıracağı bildirildi.

Bulls koçu Billy Donovan, Williams'ın perilunat çıkığını "oldukça önemli bir bilek sakatlığı" olarak nitelendirdi ve 20 yaşındaki oyuncunun playofflara dek iyileşmesinin umulduğu belirtildi.

Williams, geçtiğimiz Perşembe günü New York Knicks'e 103-104 mağlup olunan karşılaşmada Knicks pivotu Mitchell Robinson ile havada çarpıştıktan sonra bileğinin üzerine düşmüştü.

Williams, 2020-21 sezonunda takımın 72 normal sezon maçının 71 maçında ilk beşte başlamış ve 9.2 sayı, 4.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları tutturmuştu.


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