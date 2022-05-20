Patrick Vieira taraftarı tekmeledi

İngiltere Premier Lig'de Everton deplasmanında 2-0 öne olan Crystal Palace, maçı 3-2 kaybedince büyük bir şok yaşadı.Everton bu galibiyetin ardından kümede kalırken, taraftarlar sevinçlerini sahaya inerek kutladı. Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'ya kızdıran bir taraftar ise, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.Patrick Vieira üzerine doğru gelen ve kendisiyle dalga gelen Everton taraftarına tekme attı.Bu tekmenin ardından birkaç Everton taraftarı daha Patrick Vieira'ya saldırmak istedi. Araya giren diğer taraftarlar, gerilimin son bulmasını sağladı.