Patrick Van Aanholt, yine yokları oynadı!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve 1.9 milyon euro'luk maliyeti ile dikkat çeken Patrick van Aanholt Kayseri maçında yine kayıpları oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Patrick Van Aanholt, yine yokları oynadı!
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14 Şubat 2022 11:39
Galatasaray'ın sezon başında gençlik operasyonunda tek istisnayı uyguladığı isim olan 31 yaşındaki Patrick Van Aanholt tam 1.9 milyon Euro garanti paraya imza attı. Ancak Hollandalı sol bek, beklentilerin çok uzağında.

33 MAÇTA OYNADI

Ligde henüz gol atamayan ve 2 asistle hücum katkısı sınırlı olan Van Aanholt'un savunma defoları can yakıyor. Kayserispor da, daha önce Kasımpaşa, Alanyaspor ve Hatayspor'un yaptığı gibi Galatasaray'ı yıkan golü 31 yaşındaki oyuncunun bölgesinden buldu.

Patrick van Aanholt, bu sezon Galatasaray'da 33 maçta süre aldı.

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