Patrick van Aanholt riskli, forma Dubois'ya!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi 'sol bek' sıkıntısı dikkat çekiyor. Ankaragücü maçında da istenen seviyede olmayan Patrick van Aanholt'u Kadıköy'de düşünmeyen Okan Buruk, Leo Dubois'ya şans vermek istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Patrick van Aanholt riskli, forma Dubois'ya!
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06 Ocak 2023 07:58
Galatasaray'da derbi öncesi 'sol bek' sıkıntısı yaşanıyor. Ankaragücü maçının kazanılmasına rağmen özellikte sol bekte Patrick van Aanholt'un sergilediği performans endişe yarattı.

Fenerbahçe maçı öncesi sol tarafta yaşanan bu tablo teknik direktör Okan Buruk'u zor durumda bırakırken Van Aanholt'suz formüller üzerinde durulmaya başlandı.

Kazımcan ve Emre Taşdemir'in sakatlığında şans bulan ancak bunu iyi kullanamayan Hollandalı futbolcu yenilen golde hata yaptı. Aynı zamanda tecrübeli sol bekin maçın 2. yarısındaki performansı da büyük hayal kırıklığı yarattı.

SOL BEKTE LEO DUBOIS

Aanholt'un şu anda kadrodaki tek sol bek oyuncu olmasına rağmen performansını güvenilir bulmayan ve derbi için riskli gören Okan Buruk'un Dubois'yı tercih edebileceği öğrenildi. Böylece Boey ve Dubois beklerde tercih edilecek.

11 MAÇIN 3'ÜNDE SOL BEK

Dubois bu sezon 11 resmi maça çıkarken 3 karşılaşmada sol bekte görev yapmıştı. Patrick van Aanholt ise bu sezon 13 resmi maçta görev aldı, 2 asist katkısı verdi. 

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